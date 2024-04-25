Политолог, блогер Сергей Запорожский рассказал 24 Каналу, что задачей Кремля является удержание россиян от любых бунтов и восстаний. Однако они и сами не сильно стремятся что-то менять.

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Жалобы орчан

По словам политолога, история с затоплением Орска должна максимально обостриться из-за погружения российского населения в бедность. Именно тогда россияне начнут говорить открыто об этом властям.

Они (россияне – 24 канал) вроде и говорят об этом, будто оно есть, но вроде и ничего страшного. Когда ты теряешь дом и все, что у тебя было, включая обновку телевизора с похоронных твоего мужа, появляется момент, когда ты начинаешь задавать власти те вопросы, которые должен был бы задать давно,

– отметил Запорожский.

Действия российских властей

Однако у россиян остается проблема – они не выбирают власть, а тем более ту, которая будет перед ними отчитываться. По словам политолога, местная власть, которая получает от россиян жалобы, имеет только одну задачу – удержать "стадо" без митингов, восстаний и любых протестов.

Об акции против войны они никогда не додумаются. Для Украины выгодно, чтобы в России начался безжалостный и бессодержательный российский бунт,

– подчеркнул Запорожский.

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