У Британії заарештували російське судно з вантажем

17 січня у Великобританії заарештували російський суховантаж "Кузьма Мінін", який напередодні сів на мілину біля берегів британського графства Корнуолл.

Про це повідомляє російське відомство ТАСС.

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Координатор Міжнародної федерації транспортних робітників Сергій Фішов зазначив, що суховантаж "Кузьма Мінін" Мурманського морського пароплавства заарештовали через борги судновласника.

За даними Фішова, всього за кордоном знаходяться дев'ять судів Мурманського пароплавства, частина з них заарештовані.

Нагадаємо, у грудні судно, яке прямувало з Нідерландів, сіло на мілину поблизу порту Фалмут і отримало пошкодження паливного бака. Пізніше його зняли з мілини, воно стало на рейді порту. У зв'язку з НП британські портова влада затримали судно до завершення розслідування інциденту і усунення пошкоджень.