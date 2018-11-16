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      В Британии появился новый министр по вопросам Brexit

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      Стивен Барклай стал новым министром по вопросам Brexit
      Стивен Барклай стал новым министром по вопросам Brexit / Stevebarclay.net

      Новым министром Великобритании по вопросам Brexit – выхода страны из состава Евросоюза – назначен младший министр по вопросам охраны здоровья Стивен Барклай.

      Об этом сообщает ВВС.

      Барклай поддерживал кампанию за выход Великобритании из Евросоюза на референдуме 2016 года.

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      Ранее эту должность занимал Доминик Рааб, который подал в отставку 15 ноября. Он объяснил тем, что не может поддержать соглашение о Brexit, которое ранее согласовали Великобритания и ЕС. Кроме Рааба, из-за несогласия с проектом соглашения о Brexit в отставку подали министр труда и пенсий Эстер Макви и госсекретарь министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара.

      Напомним, 13 ноября представители Британии и ЕС согласовали проект текста соглашения по выходу страны из Евросоюза. Следовательно, следующий шаг должен был быть за британским правительством, а после документ будут рассматривать парламенты обеих сторон.

      Что такое Brexit? Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Теги: Новости политики Евросоюз Brexit Великобритания
      Источник: 24 Канал
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