Когда Россия сможет ожидать изменение отношения к себе: ответ главы МИД Великобритании

Между Лондоном и Москвой существуют серьезные разногласия во взаимоотношениях. Великобритания изменит свое отношение к Российской Федерации только после того, как Кремль выберет другой способ поведения.

Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан на встрече с первым заместителем главы МИД России Владимиром Титовым, сообщили в британском МИД.

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В частности, он подтвердил четкую позицию Великобритании и союзников в ответ на "безрассудное использование" Россией химического оружия в Солсбери.

Сэр Алан подчеркнул, что между нашими странами есть глубокие разногласия, и российское государство должно выбрать другой путь и действовать как ответственный международный партнер, прежде чем произойдут изменения в наших нынешних отношениях с Россией,

– говорится в сообщении.

Также Данкан отметил, Россия должна решать проблемы, возникшие между страной и международным сообществом. Среди них – дестабилизация в Украине.

О каком использования химического оружия Россией идет речь?​

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.