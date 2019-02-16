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      Когда Россия сможет ожидать изменение отношения к себе: ответ главы МИД Великобритании

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      Великобритания изменит отношение к России, если та пересмотрит свое поведение
      Великобритания изменит отношение к России, если та пересмотрит свое поведение / Фото из открытых источников

      Между Лондоном и Москвой существуют серьезные разногласия во взаимоотношениях. Великобритания изменит свое отношение к Российской Федерации только после того, как Кремль выберет другой способ поведения.

      Об этом заявил заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан на встрече с первым заместителем главы МИД России Владимиром Титовым, сообщили в британском МИД.

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      В частности, он подтвердил четкую позицию Великобритании и союзников в ответ на "безрассудное использование" Россией химического оружия в Солсбери.

      Сэр Алан подчеркнул, что между нашими странами есть глубокие разногласия, и российское государство должно выбрать другой путь и действовать как ответственный международный партнер, прежде чем произойдут изменения в наших нынешних отношениях с Россией,
      – говорится в сообщении.

      Также Данкан отметил, Россия должна решать проблемы, возникшие между страной и международным сообществом. Среди них – дестабилизация в Украине.

      О каком использования химического оружия Россией идет речь?​
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя Анатолий Чепига). Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

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      Теги: Украина – Россия Отравление Сергея Скрипаля Новости России Новости политики Великобритания
      Источник: 24 Канал
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