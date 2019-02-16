Коли Росія зможе очікувати зміни ставлення до себе: відповідь глави МЗС Британії

Між Лондоном та Москвою існують серйозні розбіжності у взаєминах. Британія змінить своє ставлення до Російської Федерації тільки після того, як Кремль обере інший спосіб поведінки.

Про це заявив заступник глави МЗС Великої Британії Алан Данкан на зустрічі з першим заступником глави МЗС Росії Володимиром Титовим, повідомили у британському МЗС.

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Зокрема, він підтвердив чітку позицію Великої Британії й союзників у відповідь на "безрозсудне використання" Росією хімічної зброї в Солсбері.

Сер Алан підкреслив, що між нашими країнами є глибокі розбіжності, і російська держава повинна вибрати інший шлях та діяти як відповідальний міжнародний партнер, перш ніж відбудуться зміни в наших нинішніх взаєминах з Росією,

– йдеться у повідомленні.

Також Данкан зазначив, Росія має вирішувати проблеми, які виникли між країною і міжнародною спільнотою. Серед них – дестабілізація в Україні.

Про яке використання хімічної зброї Росією йде мова?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.