Велика Британія звинуватила Росію у бажанні захопити Україну

Міністр оборони Великобританії впевнений, що Росія хоче повернути собі незалежні країни колишнього Радянського Союзу, зокрема Україну. А також РФ повинна заплатити за анексію Криму та отруєння Скрипалів.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон виступив з промовою про підвищення боєздатності британської армії після виходу зі складу Євросоюзу, йдеться на сайті відомства Великобританії.

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Гевін Вільямсон закликав НАТО протистояти новим російським ракетним системам.

За останні п'ять років НАТО пройшло довгий шлях. Альянс став набагато сильнішим і готовий захищатися від російських ворожих атак. Сьогодні Росія відроджується і відновлює свій військовий арсенал, а також прагне повернути в свою орбіту незалежні країни колишнього Радянського Союзу, такі як Грузія і Україна,

– заявив міністр оборони Великобританії.

Він також додав, що вони готові підтримати країни, що не входять до НАТО – Україну та Балкани – але які стикаються з повсякденною боротьбою з спробами Росії підірвати їхній суверенітет.

Що сталося в Азовському морі?Між Україною та Росією загострився конфлікт 25 листопада, коли був захоплений рейдовий буксир та два катери ВМС України в районі Керченської протоки. Внаслідок цього були взяті в полон 24 українських моряки, кілька з яких дістали поранення під час обстрілу. Їх згодом арештували та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Росія ж стверджує, що українськи військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.