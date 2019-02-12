Великобритания обвинила Россию в желании захватить Украину

Министр обороны Великобритании уверен, что Россия хочет вернуть себе независимые страны бывшего Советского Союза, в частности Украину. А также РФ должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с речью о повышении боеспособности британской армии после выхода из состава Евросоюза, говорится на сайте ведомства Великобритании.

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Гэвин Уильямсон призвал НАТО противостоять новым российским ракетным системам.

За последние пять лет НАТО прошло долгий путь. Альянс стал намного сильнее и готов защищаться от российских враждебных атак. Сегодня Россия возрождается и восстанавливает свой военный арсенал, а также стремится вернуть в свою орбиту независимые страны бывшего Советского Союза, такие как Грузия и Украина,

– заявил министр обороны Великобритании.

Он также добавил, что они готовы поддержать страны, не входящие в НАТО – Украина и Балканы – но которые сталкиваются с повседневной борьбой с попытками России подорвать их суверенитет.

Что произошло в Азовском море?

Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. В результате были взяты в плен 24 украинских моряка, некоторые из которых получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.