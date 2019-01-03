В Брюсселе запретили Uber

В столице Бельгии суд по коммерческим вопросам признал незаконным предоставление транспортных услуг такси Uber.

Об этом сообщила газета La Libre Belgique.

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В постановлении суда указано, что перевозками можно заниматься только тем водителям, которые имеют брюссельскую лицензию, и только тогда, когда светится сигнал такси на крыше машины. Кроме того, суд принял такое решение еще в декабре, но обнародовали его только сейчас.

Издание отмечает, что это решение окончательное. То есть водители, не имеющие разрешения с 1995 года, не могут заниматься перевозками, "пусть какое-либо название службы, связанной с Uber".

К слову, власти Бельгии начали заниматься делом о Uber еще в 2015 году. Брюссель пережил с тех пор несколько акций протеста таксистов. Более того, случались и нападения на водителей Uber.

Напомним, что Национальная комиссия Франции по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала американскую компанию Uber на 400 тысяч евро за то, что она несвоевременно сообщила о масштабной утечке персональных данных клиентов, произошедшей в 2016 году.