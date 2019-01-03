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      У Брюсселі заборонили Uber

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      У Брюсселі заборонили Uber
      У Брюсселі заборонили Uber / Фото з відкритих джерел

      У столиці Бельгії суд з комерційних питань визнав незаконним надання транспортних послуг таксі Uber.

      Про це повідомила газета La Libre Belgique.

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      У постанові суду зазначено, що перевезеннями можна займатися тільки тим водіям, які мають брюссельську ліцензію, і тільки тоді, коли світиться сигнал таксі на даху машини. Крім того, суд прийняв таке рішення ще в грудні, але оприлюднили його лише зараз.

      Видання зазначає, що це рішення остаточне. Тобто водії, які не мають дозволу з 1995 року, не можуть займатися перевезеннями, "хай якою є назва служби, пов'язаної з Uber".

      До слова, влада Бельгії почала займатися справою щодо Uber ще у 2015 році. Брюссель пережив з тих пір кілька акцій протесту таксистів. Більше того, траплялися й напади на водіїв Uber.

      Нагадаємо, що Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, який стався у 2016 році.

      Теги: Uber Бельгія
      Джерело: 24 Канал
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