В "Буковеле" у роупджамперов оборвалась веревка: один из пострадавших – в реанимации

Инцидент на популярном курорте произошел вечером 17 августа. Во время прыжка у двух туристов из Львовщины оборвалась главная веревка.

Мужчины упали на пешеходную дорожку и получили многочисленные травмы. Один из них – 1993 года рождения, другой – 1998-го. Первый сейчас находится в реанимации Ивано-Франковской областной больницы, а второй госпитализирован в больницу в Яремче. Об этом информирует местное издание Kurs.

Досадный случай с аттракционом: На курорте в Кирилловке сломался аттракцион, люди час висели в воздухе: видео

Работу аттракцион уже прекратил. Тем временем в "Буковеле" убеждают: проведут проверку всех других экстремальных аттракционов курорта.

Очень обидно, что на территории нашего курорта произошел недопустимый случай, в котором пострадали люди. Курорт фактически не несет ответственность за работу аттракциона. Сейчас представители сервиса сообщили, что оборвавшийся трос имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован,

– сообщили в пресс-службе "Буковеля".

Сейчас ведется расследование инцидента. Оборванный трос уже отправили на экспертизу, проводятся следственные действия. Предприниматель, который является владельцем аттракциона и арендовал территорию для своей деятельности на курорте предоставляет всю необходимую информацию компетентным органам.

Что такое роупджампинг?Направление экстремального спорта, который заключается в осуществлении прыжка с высотных объектов природного и промышленного происхождения с использованием профессионального альпинистского снаряжения: шнуров, карабинов и тому подобное. Для безопасной остановки падения во время прыжка используются различные методы навески системы.