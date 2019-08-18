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      В "Буковеле" у роупджамперов оборвалась веревка: один из пострадавших – в реанимации

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      Роупджампинг
      Роупджампинг / Иллюстративное фото

      Инцидент на популярном курорте произошел вечером 17 августа. Во время прыжка у двух туристов из Львовщины оборвалась главная веревка.

      Мужчины упали на пешеходную дорожку и получили многочисленные травмы. Один из них – 1993 года рождения, другой – 1998-го. Первый сейчас находится в реанимации Ивано-Франковской областной больницы, а второй госпитализирован в больницу в Яремче. Об этом информирует местное издание Kurs.

      Досадный случай с аттракционом: На курорте в Кирилловке сломался аттракцион, люди час висели в воздухе: видео

      Работу аттракцион уже прекратил. Тем временем в "Буковеле" убеждают: проведут проверку всех других экстремальных аттракционов курорта.

      Очень обидно, что на территории нашего курорта произошел недопустимый случай, в котором пострадали люди. Курорт фактически не несет ответственность за работу аттракциона. Сейчас представители сервиса сообщили, что оборвавшийся трос имеет сертификат от производителя и был недавно установлен и протестирован,
      – сообщили в пресс-службе "Буковеля".

      Сейчас ведется расследование инцидента. Оборванный трос уже отправили на экспертизу, проводятся следственные действия. Предприниматель, который является владельцем аттракциона и арендовал территорию для своей деятельности на курорте предоставляет всю необходимую информацию компетентным органам.

      Что такое роупджампинг?Направление экстремального спорта, который заключается в осуществлении прыжка с высотных объектов природного и промышленного происхождения с использованием профессионального альпинистского снаряжения: шнуров, карабинов и тому подобное. Для безопасной остановки падения во время прыжка используются различные методы навески системы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Отдых Постраждалі Больница Экстрим Новости Ивано-Франковска
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      Новости за 18 августа
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