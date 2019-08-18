13:34
18 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У "Буковелі" у роупджамперів обірвалася мотузка: один із постраждалих – в реанімації

      1220 Читать новость на русском
      Роупджампінг
      Роупджампінг / Ілюстративне фото

      Інцидент на популярному курорті трапився ввечері 17 серпня. Під час стрибка у двох туристів зі Львівщини обірвалася головна мотузка.

      Чоловіки впали на пішохідну доріжку та отримали численні травми. Один із них – 1993 року народження, інший – 1998-го. Перший наразі перебуває у реанімації Івано-Франківської обласної лікарні, а другий госпіталізований до лікарні в Яремчі. Про це інформує місцеве видання Kurs.

      Прикрий випадок з атракціоном: На курорті в Кирилівці зламався атракціон, люди годину висіли у повітрі: відео

      Роботу атракціон вже припинив. Тим часом в "Буковелі" переконують: проведуть перевірку усіх інших екстремальних атракціонів курорту.

      Дуже прикро, що на території нашого курорту стався неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Курорт фактично не несе відповідальність за роботу атракціону. Наразі представники сервісу повідомили, що трос, який обірвався, має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований,
      – повідомили у прес-службі "Буковелю".

      Наразі ведеться розслідування інциденту. Обірваний трос вже відправили на експертизу, тривають слідчі дії. Підприємець, який є власником атракціону та орендував територію для своєї діяльності на курорті надає всю необхідну інформацію компетентним органам.

      Що таке роупджампінг? напрямок екстремального спорту, який полягає у здійсненні стрибка з висотних об'єктів природного та промислового походження з використанням професійного альпіністського спорядження: шнурів, карабінів тощо. Для безпечної зупинки падіння під час стрибка використовуються різні методи навіски системи.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 18 серпня: в Україну повертається тепло
      сьогодні
      2165
      Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Екстрим Відпочинок Постраждалі Лікарня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трагедії, звитяги і парадокси авдіївської "промки"
      сьогодні , 12:00 Трагедії, звитяги і парадокси авдіївської "промки"
      Володимир Патола
      Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      сьогодні , 08:40 Путинский План Победы, или Реванш за гибель Советского Союза
      Андрій Піонтковський 2313
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 03:45 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      10614
      Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      17 серпня , 22:00 Жизнь в "освобожденном" Харцызске: горы мусора, а виновных нет
      Фашик Донецький
      Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      17 серпня , 20:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
      1026
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук