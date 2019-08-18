У "Буковелі" у роупджамперів обірвалася мотузка: один із постраждалих – в реанімації

Інцидент на популярному курорті трапився ввечері 17 серпня. Під час стрибка у двох туристів зі Львівщини обірвалася головна мотузка.

Чоловіки впали на пішохідну доріжку та отримали численні травми. Один із них – 1993 року народження, інший – 1998-го. Перший наразі перебуває у реанімації Івано-Франківської обласної лікарні, а другий госпіталізований до лікарні в Яремчі. Про це інформує місцеве видання Kurs.

Прикрий випадок з атракціоном: На курорті в Кирилівці зламався атракціон, люди годину висіли у повітрі: відео

Роботу атракціон вже припинив. Тим часом в "Буковелі" переконують: проведуть перевірку усіх інших екстремальних атракціонів курорту.

Дуже прикро, що на території нашого курорту стався неприпустимий випадок, в якому постраждали люди. Курорт фактично не несе відповідальність за роботу атракціону. Наразі представники сервісу повідомили, що трос, який обірвався, має сертифікат від виробника і був нещодавно встановлений та протестований,

– повідомили у прес-службі "Буковелю".

Наразі ведеться розслідування інциденту. Обірваний трос вже відправили на експертизу, тривають слідчі дії. Підприємець, який є власником атракціону та орендував територію для своєї діяльності на курорті надає всю необхідну інформацію компетентним органам.

Що таке роупджампінг? напрямок екстремального спорту, який полягає у здійсненні стрибка з висотних об'єктів природного та промислового походження з використанням професійного альпіністського спорядження: шнурів, карабінів тощо. Для безпечної зупинки падіння під час стрибка використовуються різні методи навіски системи.