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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В центре Днепра провалилась дорога на 6 метров: фото и видео

18:54, 2 марта 610 Читати новину українською

В центре Днепра прямо посреди проезжей части образовалась огромная яма. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. О причинах обвала коммунальщики ничего сказать не могут – мол, для начала надо быстро ликвидировать последствия, а уже потом разбираться детально.

Яма образовалась на улице Гоголя в Днепре. Движение по улице частично остановили. Утром же на место происшествия прибыли специалисты с ОАО "Днепрогаз", чтобы установить почему провалилась дорога.

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"Произошел провал, убираем, устраняем поврежденное покрытие для того чтобы открыть по новой газопровод, восстановить его. Вы же видите, он сейчас перекрыт, закрыты задвижки. Службы аварийные работают", – прокомментировал работник ПАО "Днепрогаз" Олег.

6-метрова яма у Дніпрі
6-метровая яма в Днепре

6-метрова яма у Дніпрі
​6-метровая яма в Днепре

Единственное, что уже знают точно, – провал произошел не из-за прорыва канализации и не из-за подтопления. В яме – сухо. Это уже не первая авария в городе.

Я помню похожий провал был 10 лет назад на Парусе. Туда, кажется, упал автобус. Хорошо, что вовремя перекрыли дорогу,
– отметила днипрянка Алина.

После всех исследований коммунальщики планируют засыпать провал, чтобы как можно быстрее восстановить проезд по улице.

Окончательно же асфальтовое покрытие на Гоголя обещают восстановить, как только прекратятся снегопады.

6-метрова яма у Дніпрі
6-метровая яма в Днепре

К слову, уже в 2018 году в Украине может быть начато строительство первой платной дороги. Пролегать она будет в одну из стран ЕС.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Транспорт Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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