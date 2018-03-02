В центре Днепра провалилась дорога на 6 метров: фото и видео

В центре Днепра прямо посреди проезжей части образовалась огромная яма. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. О причинах обвала коммунальщики ничего сказать не могут – мол, для начала надо быстро ликвидировать последствия, а уже потом разбираться детально.

Яма образовалась на улице Гоголя в Днепре. Движение по улице частично остановили. Утром же на место происшествия прибыли специалисты с ОАО "Днепрогаз", чтобы установить почему провалилась дорога.

Читайте также: Почему жители Львовской области 6 лет ходят по аварийному мосту, рискуя жизнью

"Произошел провал, убираем, устраняем поврежденное покрытие для того чтобы открыть по новой газопровод, восстановить его. Вы же видите, он сейчас перекрыт, закрыты задвижки. Службы аварийные работают", – прокомментировал работник ПАО "Днепрогаз" Олег.



6-метровая яма в Днепре



​6-метровая яма в Днепре

Единственное, что уже знают точно, – провал произошел не из-за прорыва канализации и не из-за подтопления. В яме – сухо. Это уже не первая авария в городе.

Я помню похожий провал был 10 лет назад на Парусе. Туда, кажется, упал автобус. Хорошо, что вовремя перекрыли дорогу,

– отметила днипрянка Алина.

После всех исследований коммунальщики планируют засыпать провал, чтобы как можно быстрее восстановить проезд по улице.

Окончательно же асфальтовое покрытие на Гоголя обещают восстановить, как только прекратятся снегопады.



6-метровая яма в Днепре

К слову, уже в 2018 году в Украине может быть начато строительство первой платной дороги. Пролегать она будет в одну из стран ЕС.