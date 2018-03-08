В центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан: детали и фото

В Киеве на улице Владимирской неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана "Лео". От взрыва в соседних домах повылетали окна.

В результате детонации произошло возгорание, в результате чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана, передает корреспондентка 24 Канала в прямом ефире.

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Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работали полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа.

Работники взрывотехнической службы работают на месте взрыва

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус).

Правоохранители нашли отстрелянных тубус

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

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По предварительным данным люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Стоит отметить, что инцидент произошел неподалеку от Национального музея истории Украины и всего в нескольких метрах отсамой старой липы Киева (Петра Могилы).