В центре Киева прогремел взрыв в торговом центре: фото и видео

В столичном торговом центре Arena-City произошел взрыв – неизвестная женщина развела огонь прямо в переходе и скрылась. Пожар вовремя потушили, никто не пострадал.

Торговый центр расположен на улице Бассейная, 2а, что в Печерском районе города. Ситуация возникла из-за действий неизвестной женщины, сообщили в пресс-службе полиции.

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Очевидцы рассказывают, что она забежала в арку торгового центра, бросила возле пункта обмена валют какие-то вещи и подожгла их. Из-за этого раздался взрыв и небольшой пожар, а территорию затянул едкий дым.



В ТЦ в центре Киева произошел взрыв / Источник: informator.news

Женщина подожгла вещи в одном из переходов ТЦ / Источник informator.news

Возгорание потушили охранники торгового центра, на место происшествия также прибыли спасательные службы и правоохранители. Действия женщины зафиксировали и камеры, поэтому работники полиции пока прилагают все усилия, чтобы разыскать злоумышленницу.



Место взрыва в киевском ТЦ