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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В центре Киева произошло кровавое убийство мужчины: фото и видео

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В центре Киева зарезали мужчину
В центре Киева зарезали мужчину / kiev.informator.ua

В центральном районе Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в 10 утра на улице Лютеранской, 30, во дворе возле элитного дома, который находится в самом центре правительственного квартала.

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Полицейские рассказали, что мужчина получил ножевое ранение. Он потерял много крови и скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

По предварительной информации, потерпевший подходил к авто, которое было припарковано во дворе. В это время на него и совершили нападение. Причина конфликта и нападавший пока неизвестны.

Во дворе дома, где произошло ужасное убийство, образовалась огромная лужа крови, вход во двор перекрыт. На месте работают эксперты.

Также отмечается, что на место трагедии прибежала жена убитого. Через 30 минут ей сообщили, что ее муж умер. Эта новость шокировала девушку, ей вызвали скорую.

По предварительной информации, мужчине было 38 лет, погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук, передает "Еспресо".

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника. Предварительно переданное ориентирование - разыскивают мужчину 30-35 лет, 185 см рост, спортивного телосложения.


В центре Киева зарезали молодого парня


На месте происшествия работают правоохранители


На место происшествия прибежала жена убитого


Во дворе дома остались огромные пятна крови


Молодого парня зарезали в правительственном квартале

Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Киева Полиция
Источник: 24 Канал
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