В центре Киева стреляли: наглое нападение на иностранца произошло в столице

Днем 2 апреля в Печерском районе Киева на улице Верхней произошла стрельба, В результате инцидента пострадал иностранец, которого забрала "скорая" – у мужчины медики диагностировали ушибы тела.

Соответствующую информацию обнародовала Нацполиция Киева на своем официальном сайте.

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Отмечается, что полицейские, которые прибыли на место инцидента, обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, возле которого были найдены две гильзы. Как рассказали полицейским свидетели, после того, как раздались выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля.

"Потерпевшего иностранца, 1988 года рождения, с побоями с места происшествия забрала "скорая": он рассказал, что его избили неизвестные. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Во время осмотра иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобера", – отмечают в полиции.

Добавим, что сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, свидетелей и очевидцев, а также общаются с потерпевшим. Кроме этого, проверяются записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать это событие.