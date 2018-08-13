В центре Киева забил мощный "гейзер": видео с места инцидента
13 августа в Киеве на проспекте Победы возле Центрального Загса пробило трубу. Очевидцам удалось зафиксировать на видео мощный "гейзер", который забил на месте аварии.
Об этом информируют на странице Facebook-сообщества "Киев Оперативный".
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Красивейший гейзер возле центрального Загса на проспекте Победы неожиданно открылся сегодня в 16:00,
– говорится в заметке к видео.
В сети сразу начали бурно обсуждать инцидент.
"Гейзеры – это визитная карточка Киева", "Ну, надо же, как заботятся! Увлажняют воздух для горожан в жару", "Может, кто-то себе на свадьбу заказал?" – пишут остряки в соцсетях.
Видео "гейзера" в центре столицы:
Источник: 24 канал
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