В центре Киева забил мощный "гейзер": видео с места инцидента

13 августа в Киеве на проспекте Победы возле Центрального Загса пробило трубу. Очевидцам удалось зафиксировать на видео мощный "гейзер", который забил на месте аварии.

Об этом информируют на странице Facebook-сообщества "Киев Оперативный".

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Красивейший гейзер возле центрального Загса на проспекте Победы неожиданно открылся сегодня в 16:00,

– говорится в заметке к видео.

В сети сразу начали бурно обсуждать инцидент.

"Гейзеры – это визитная карточка Киева", "Ну, надо же, как заботятся! Увлажняют воздух для горожан в жару", "Может, кто-то себе на свадьбу заказал?" – пишут остряки в соцсетях.

Видео "гейзера" в центре столицы: