В центре оккупированного Донецка произошел смертельный взрыв авто, – СМИ
Вечером 5 марта в оккупированном Донецке взорвали автомобиль. Инцидент произошел на так называемой улице Артема возле спорткомплекса "Олимпийский".
По информации сепаратистских ресурсов, в результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.
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Отмечается, что взрыв произошел на проезжей части напротив РСК "Олимпийский".
Сейчас всю прилегающую территорию оцеплено, а движение на этом участке перекрыто.
На месте работают местные "правоохранители".
Кроме того, СМИ террористов публикуют видео с места происшествия. В частности, на кадрах можно увидеть тело мужчины рядом с машиной. Один из таких роликов Вы можете посмотреть по этой ссылке.
Напомним, недавно в Донецке, однако уже в Ворошиловском районе, также взорвали автомобиль с российскими номерами, правда тогда никто не погиб, были только пострадавшие.