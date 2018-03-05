В центре оккупированного Донецка произошел смертельный взрыв авто, – СМИ

Вечером 5 марта в оккупированном Донецке взорвали автомобиль. Инцидент произошел на так называемой улице Артема возле спорткомплекса "Олимпийский".

По информации сепаратистских ресурсов, в результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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Отмечается, что взрыв произошел на проезжей части напротив РСК "Олимпийский".

Сейчас всю прилегающую территорию оцеплено, а движение на этом участке перекрыто.

На месте работают местные "правоохранители".

Кроме того, СМИ террористов публикуют видео с места происшествия. В частности, на кадрах можно увидеть тело мужчины рядом с машиной. Один из таких роликов Вы можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, недавно в Донецке, однако уже в Ворошиловском районе, также взорвали автомобиль с российскими номерами, правда тогда никто не погиб, были только пострадавшие.