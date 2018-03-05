14:08
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В центре оккупированного Донецка произошел смертельный взрыв авто, – СМИ

3381 Читати новину українською
Место взрыва авто в Донецке
Место взрыва авто в Донецке / Скриншот из видео

Вечером 5 марта в оккупированном Донецке взорвали автомобиль. Инцидент произошел на так называемой улице Артема возле спорткомплекса "Олимпийский".

По информации сепаратистских ресурсов, в результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

Читайте также: В троллейбусе с пассажирами в Одессе прогремел взрыв: видео с места происшествия

Отмечается, что взрыв произошел на проезжей части напротив РСК "Олимпийский".

Сейчас всю прилегающую территорию оцеплено, а движение на этом участке перекрыто.

На месте работают местные "правоохранители".

Кроме того, СМИ террористов публикуют видео с места происшествия. В частности, на кадрах можно увидеть тело мужчины рядом с машиной. Один из таких роликов Вы можете посмотреть по этой ссылке.

Напомним, недавно в Донецке, однако уже в Ворошиловском районе, также взорвали автомобиль с российскими номерами, правда тогда никто не погиб, были только пострадавшие.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Взрыв
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук