У центрі окупованого Донецька стався смертельний вибух авто, – ЗМІ
Увечері 5 березня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль. Інцидент трапився на так званій вулиці Артема поблизу спорткомплексу "Олімпійський".
За інформацією сепаратистських ресурсів, в результаті події одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.
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Зазначається, що вибух стався на проїжджій частині навпроти РСК "Олімпійський".
Наразі усю прилеглу територію оточено, а рух на цій ділянці перекрито.
На місці працюють місцеві "правоохоронці".
Крім того, ЗМІ терористів публікують відео з місця події. Зокрема, на кадрах можна побачити тіло чоловіка поряд з машиною. Один із таких роликів Ви можете переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, нещодавно у Донецьку, проте вже у Ворошиловському районі, також підірвали автомобіль з російськими номерами, щоправда тоді ніхто не загинув, були лише потерпілі.