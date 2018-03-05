14:11
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У центрі окупованого Донецька стався смертельний вибух авто, – ЗМІ

2031 Читать новость на русском
Місце вибуху авто у Донецьку
Місце вибуху авто у Донецьку / Скріншот відео

Увечері 5 березня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль. Інцидент трапився на так званій вулиці Артема поблизу спорткомплексу "Олімпійський".

За інформацією сепаратистських ресурсів, в результаті події одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

Читайте також: У тролейбусі з пасажирами в Одесі пролунав вибух: відео з місця події

Зазначається, що вибух стався на проїжджій частині навпроти РСК "Олімпійський".

Наразі усю прилеглу територію оточено, а рух на цій ділянці перекрито.

На місці працюють місцеві "правоохоронці".

Крім того, ЗМІ терористів публікують відео з місця події. Зокрема, на кадрах можна побачити тіло чоловіка поряд з машиною. Один із таких роликів Ви можете переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у Донецьку, проте вже у Ворошиловському районі, також підірвали автомобіль з російськими номерами, щоправда тоді ніхто не загинув, були лише потерпілі.

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Вибух
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 380
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
493
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1591
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4249
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 2959
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук