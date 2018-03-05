У центрі окупованого Донецька стався смертельний вибух авто, – ЗМІ

Увечері 5 березня в окупованому Донецьку підірвали автомобіль. Інцидент трапився на так званій вулиці Артема поблизу спорткомплексу "Олімпійський".

За інформацією сепаратистських ресурсів, в результаті події одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.

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Зазначається, що вибух стався на проїжджій частині навпроти РСК "Олімпійський".

Наразі усю прилеглу територію оточено, а рух на цій ділянці перекрито.

На місці працюють місцеві "правоохоронці".

Крім того, ЗМІ терористів публікують відео з місця події. Зокрема, на кадрах можна побачити тіло чоловіка поряд з машиною. Один із таких роликів Ви можете переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у Донецьку, проте вже у Ворошиловському районі, також підірвали автомобіль з російськими номерами, щоправда тоді ніхто не загинув, були лише потерпілі.