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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В окупованому Донецьку підірвали автомобіль

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У Донецьку вибухнув автомобіль (ілюстрація)
У Донецьку вибухнув автомобіль (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

У Ворошиловському районі Донецька вибухнув легковий автомобіль, є постраждалі.

Про це повідомляють користувачі соцмереж і телеграм канал Inside Donetsk, передає "Громадське радіо".

Інцидент стався на вулиці Челюскінців у дворі одного з житлових будинків. Вибухнув автомобіль Volkswagen з російськими номерами.

За різною інформацією, в авто перебувало від одного до чотирьох людей.

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"У результаті події постраждав чоловік, водій одного з автомобілів. Його госпіталізували", — повідомив "глава" Ворошиловського району Донецька Владислав Латинцев.

Від вибуху також пошкодило машини, які стояли поряд, та вікна прилеглих будинків.

Даних про загиблих і кому належало авто наразі немає.

Теги: Новини України Новини Донецька Вибух
Джерело: 24 Канал
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