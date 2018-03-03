В окупованому Донецьку підірвали автомобіль

У Ворошиловському районі Донецька вибухнув легковий автомобіль, є постраждалі.

Про це повідомляють користувачі соцмереж і телеграм канал Inside Donetsk, передає "Громадське радіо".

Інцидент стався на вулиці Челюскінців у дворі одного з житлових будинків. Вибухнув автомобіль Volkswagen з російськими номерами.

За різною інформацією, в авто перебувало від одного до чотирьох людей.

Читайте також: Волкер розповів про ліквідацію "ЛДНР" та можливу дату виборів на Донбасі

"У результаті події постраждав чоловік, водій одного з автомобілів. Його госпіталізували", — повідомив "глава" Ворошиловського району Донецька Владислав Латинцев.

Від вибуху також пошкодило машини, які стояли поряд, та вікна прилеглих будинків.

Даних про загиблих і кому належало авто наразі немає.