В окупованому Донецьку підірвали автомобіль
У Ворошиловському районі Донецька вибухнув легковий автомобіль, є постраждалі.
Про це повідомляють користувачі соцмереж і телеграм канал Inside Donetsk, передає "Громадське радіо".
Інцидент стався на вулиці Челюскінців у дворі одного з житлових будинків. Вибухнув автомобіль Volkswagen з російськими номерами.
За різною інформацією, в авто перебувало від одного до чотирьох людей.
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"У результаті події постраждав чоловік, водій одного з автомобілів. Його госпіталізували", — повідомив "глава" Ворошиловського району Донецька Владислав Латинцев.
Від вибуху також пошкодило машини, які стояли поряд, та вікна прилеглих будинків.
Даних про загиблих і кому належало авто наразі немає.