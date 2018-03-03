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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В оккупированном Донецке взорвали автомобиль

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В Донецке взорвался автомобиль (иллюстрация)
В Донецке взорвался автомобиль (иллюстрация) / Фото из открытых источников

В Ворошиловском районе Донецка взорвался легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и телеграмм канал Inside Donetsk, передает "Общественное радио".

Инцидент произошел на улице Челюскинцев во дворе одного из жилых домов. Взорвался автомобиль Volkswagen с российскими номерами.

По разной информации, в авто находилось от одного до четырех человек.

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"В результате происшествия пострадал мужчина, водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали", — сообщил "глава" Ворошиловского района Донецка Владислав Латинцев.

От взрыва также повредились машины, стоявшие рядом, и окна близлежащих домов.

Данных о погибших и кому принадлежало авто пока нет.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Взрыв
Источник: 24 Канал
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