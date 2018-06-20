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В центре Тернополя столкнулись сразу 5 автомобилей: есть пострадавшие

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В центре Тернополя столкнулись сразу 5 автомобилей
В центре Тернополя столкнулись сразу 5 автомобилей / ternopoliany.te.ua

В среду, 20 июня, в центре Тернополя, а именно на проспекте Степана Бандеры, произошло масштабное ДТП с участием трех легковых автомобилей и двух маршрутных такси. В результате чего произошла авария пока не известно.

Об этом сообщил сайт "Тернопольчане".

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По словам сотрудников полиции, которые прибыли на место происшествия, в ДТП попали автомобили Peugeot, Audi, Dacia и маршрутки № 14 и № 15.

ДТП у центрі Тернополя

Дорожно-транспортное происшествие в центре Тернополя

В результате столкновения Audi начала дымить, но ее сразу потушили огнетушителем. Одного из водителей забрала карета скорой помощи.

Аварія з 5-ма автомобілями в Тернополі

Авария с 5-ю автомобилями в Тернополе

Сейчас на месте аварии работает полиция, чтобы выяснить все причины ДТП.

Напомним, 18 июня возле села Вила Лубенского района Полтавской области автомобиль въехал в отбойник, перевернулся и загорелся. В результате аварии погибли два человека.

Теги: Новости Украины Тернополь Аварии и ДТП Полиция
Источник: 24 канал
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