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У центрі Тернополя зіштовхнулися одразу 5 автомобілів: є постраждалі

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У центрі Тернополя зіштовхнулися одразу 5 автомобілів
У центрі Тернополя зіштовхнулися одразу 5 автомобілів / ternopoliany.te.ua

У середу, 20 червня, у центрі Тернополя, а саме на проспекті Степана Бандери, сталася масштабна ДТП за участю трьох легкових автомобілів та двох маршрутних таксі. Внаслідок чого сталася аварія поки не відомо.

Про це повідомив сайт "Тернополяни".

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За словами працівників поліції, які прибули на місце події, в ДТП потрапили автомобілі Peugeot, Audi, Dacia і маршрутки № 14 та № 15.

ДТП у центрі Тернополя
Дорожньо-транспортна пригода у центрі Тернополя

В результаті зіткнення Audi почала диміти, але її одразу загасили вогнегасником. Одного з водіїв забрала карета швидкої допомоги.

Аварія з 5-ма автомобілями в Тернополі
Аварія з 5-ма автомобілями в Тернополі

Наразі на місці аварії працює поліція, щоб вияснити усі причини ДТП.

Нагадаємо, 18 червня біля села Вила Лубенського району Полтавської області автомобіль в'їхав у відбійник, перекинувся та загорівся. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Тернопіль Поліція
Джерело: 24 канал
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