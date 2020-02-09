В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми: много пострадавших – видео

На севере Чехии, в Устецком крае, 9 февраля, перевернулся автобус с детьми. Один человек получил тяжелые травмы, шесть – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения.

ДТП произошло в 9 утра. Водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего он перевернулся. Об этом сообщает чешский телеканал Nova.

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На место происшествия были отправлены автомобили скорой помощи, а также четыре наряда спасателей из разных районов, автобус и вертолет, но последний не смог сесть из-за непогоды.

Смотрите видео с места аварии автобуса в Чехии: