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      У Чехії перекинувся автобус з 70 дітьми: багато постраждалих – відео

      386 Читать новость на русском
      ДТП у Чехії / tn.nova.cz

      На півночі Чехії, в Устецькому краї, 9 лютого, перекинувся автобус із дітьми. Одна особа отримала важкі травми, шість – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення.

      ДТП сталася о 9 ранку. Водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого він перекинувся. Про це повідомляє чеський телеканал Nova.

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      На місце події були відправлені автомобілі швидкої допомоги, а також чотири наряди рятувальників з різних районів, автобус і вертоліт, але останній не зміг сісти через негоду.

      Дивіться відео з місця аварії автобуса у Чехії:

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Чехія Діти і неповнолітні
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