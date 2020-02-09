У Чехії перекинувся автобус з 70 дітьми: багато постраждалих – відео
На півночі Чехії, в Устецькому краї, 9 лютого, перекинувся автобус із дітьми. Одна особа отримала важкі травми, шість – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення.
ДТП сталася о 9 ранку. Водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого він перекинувся. Про це повідомляє чеський телеканал Nova.
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На місце події були відправлені автомобілі швидкої допомоги, а також чотири наряди рятувальників з різних районів, автобус і вертоліт, але останній не зміг сісти через негоду.
Дивіться відео з місця аварії автобуса у Чехії:
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