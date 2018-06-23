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В чем опасность переговоров Порошенко с Путиным: объяснение украинского генерала

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В чем опасность переговоров Порошенко с Путиным
В чем опасность переговоров Порошенко с Путиным / Фото из соцсетей

Тот факт, что главы стран воюют, ведут диалог по тем или иным вопросам, является нормальным в международной дипломатической практике. Однако опасность такого диалога заключается в проведении "договорняков".

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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Украинский Президент Петр Порошенко на этой неделе совершил телефонный звонок к президенту России Владимира Путина. Основной темой переговоров было освобождение политзаключенных Олега Сенцова, Романа Сущенко, Станислава Клих и других узников Кремля.

Если верить главе нашего государства – а для этого, очевидно, есть основания – то именно об этом и идут переговоры в контексте того, когда же путинский режим отпустит этих невинных людей, которые там страдают за интересі нашего государства. Другой вопрос, как к этому относится Путин, как он использует это для давления на Украину, чтобы украинская сторона шла на уступки в принципиальных вопросах – и в отношении оккупированных территорий Донбасса, и относительно Крыма, – рассказал Василий Богдан.

Эксперт добавил, что Путин не поднимает вопрос Крыма ни в диалоге с Порошенко, ни с представителями США. Такая позиция несет в себе опасность того, что решение проблемы незаконной оккупации полуострова может растянуться на века.

Также, Василий Богдан отметил, что до сих пор идут дискуссии как называть украинцев, которые являются пленниками Кремля: военнопленными, политическими заключенными или заложниками

"Но для украинской стороны здесь все понятно: принятый закон, Россия – агрессор, значит, это политические заключенные, военнопленные, и их надо защищать. Эта святое дело, безусловно, требует от украинской стороны соответствующие меры", – подчеркнул генерал.

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Также, Богдан высказал мнение, не происходят ли в процессе переговоров между главами двух государств какие-то "договорняки", которые не могут быть в интересах украинской стороны.

Другой вопрос – не происходят ли в процессе этих переговоров какие-то "договорняки", которые не могут быть в интересах украинской стороны. Но ввиду того, что Украина находится накануне президентских и парламентских выборов, лично я исключаю, что какие-то антиукраинские договоренности могут быть реализованы за этот период, – пояснил генерал.

Напомним, 21 июня Порошенко провел телефонный разговор с Путиным, во время которого призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также, украинский лидер подчеркнул важность выполнения Москвой минских договоренностей и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе.

Теги: Украинцы в плену РФ Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Владимир Путин Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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