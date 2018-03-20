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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

В чем подозревают Надежду Савченко: эксклюзивные документы

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Об оружии в парламенте заговорили благодаря Надежде Савченко. Пленница Кремля, а ныне народный депутат и подозреваемая в организации террористического акта сегодня, 20 марта, созвала пресс-конференцию. Наперегонки она рассказала детали представления, которое уже в четверг должны представить на регламентном комитете Верховной Рады.

Прошло около 4 лет, и Владимир Рубан теперь оказался не в лучшей позиции. Он освобождал пленных, кое-кто утверждал что "за спасибо", а от других – требовал деньги. Его схватили на линии разграничения в авто, доверху набитом оружием. Он же утверждает, что доверился спецназначенцу и сел за руль белого Mercedes.

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Речь идет об офицере из 8 полка спецназначения с позывным "Кедр". Рубан общался с ним ради освобождения пленных. Руководителя штаба Общественной организации "Офицерский корпус" с "Кедром" познакомила Надежда Савченко. Она теперь не только ходит на суды к подозреваемому, но и сама под делом, потому что, по версии ГПУ, готовила теракт и заодно убийство первых лиц государства как раз оружием, которое было в белом автобусе.

С Надежды Савченко в четверг, 22 марта, смогут снять неприкосновенность и дать согласие на задержание и арест ее коллеги. В документе указано:

Выявлен собственноручно изготовленный Савченко Н.В. во время планирования совершения террористического акта лист бумаги с оттиском нарисованной схемы сессионного зала Верховной Рады Украины.


Фото некоторых страниц официального представления о задержании и аресте Савченко

Параллельно с публичными объявлениями о вероятном покушении на руководителей государства на улицах Киева появились автоматчики. В Раде с собаками искали взрывчатку. И вот сегодня, 20 марта, виновница ажиотажа вокруг безопасности рассказала, что никаких взрывов в Раде не планировала, пока там есть невинные люди.

Савченко утверждает, что ее вели и постоянно писали, а она об этом знала. Ее подстрекали к госперевороту, а она, мол хотела показать власть смешной. Оружие депутат ввозила, чтобы ее меньше было с той стороны. Савченко намекнула, что это делалось именно через Рубана. Мол, она хотела посмотреть его происхождение и испытать.

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Прокуратура в свою очередь пообещала предоставить видео стрельбы среди вещественных доказательств. Среди других подтверждений виновности Савченко в представлении указаны – пересечение линии фронта в обход официальных пунктов пропуска.

Несвязанная история, в которой смешаны пленные, автобусы оружия, склонение к государственной измене, спецназовцы и военные пока выглядит туманно. В режиме на двух десятках страниц доказательств маловато. У депутатов этих доказательств собралось почти 200 страниц за два дня определят – будет ли Надежда Савченко ходить в Раду, или же в суд.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Верховная Рада Оружие Надежда Савченко ГПУ
Источник: 24 Канал
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