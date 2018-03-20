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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

У чому підозрюють Надію Савченко: ексклюзивні документи

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Про зброю у парламенті заговорили завдяки Надії Савченко. Бранка Кремля, а нині народний депутат і підозрювана в організації терористичного акту сьогодні, 20 березня, скликала прес-конференцію. Наввипередки вона розповіла деталі подання, яке вже у четвер мають представити на регламентному комітеті Верховної Ради.

Минуло близько 4 років і Володимир Рубан тепер опинився не в найкращій позиції. Він звільняв полонених дехто стверджував що за дякую, а з інших – вимагав гроші. Його схопили на лінії розмежування в авто, доверху набитому зброєю. Він же стверджує, що довірився спецпризначенцю і сів за кермо білого Mercedes.

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Йдеться про офіцера з 8 полку спецпризначення із позивним "Кедр". Рубан спілкувався із ним задля звільнення полонених. Керівника штабу Громадської організації "Офіцерський корпус" із "Кедром" познайомила Надія Савченко. Вона тепер не лише ходить на суди до підозрюваного, а й сама під справою, бо, за версією ГПУ, готувала теракт і заразом вбивство перших осіб держави якраз зброєю, яка була у білому автобусі.

З Надії Савченко в четвер, 22 березня, зможуть зняти недоторканість і дати згоду на затримання і арешт її колеги. В документі вказано:

Виявлено власноручно виготовлений Савченко Н.В. під час планування вчинення терористичного акту аркуш паперу з відтиском намальованої схеми сесійної зали Верховної Ради України.


Фото деяких сторінок офійного подання про затримання та арешт Савченко

Паралельно з публічними оголошеннями про ймовірний замах на керівників держави на вулицях Києва з'явилися автоматники. У Раді з собаками шукали вибухівку. І от сьогодні, 20 березня, винуватиця ажіотажу навколо безпеки розповіла, що жодних вибухів у Раді не планувала, поки там є невинні люди.

Савченко стверджує, що її вели і постійно писали, а вона про це знала. Її підбурювали до держперевороту, а вона, мовляв хотіла показати владу смішною. Зброю депутат ввозила, щоб її менше було з того боку. Савченко натякнула, що це робилося саме через Рубана. Мовляв, вона хотіла подивитися її походження і випробувати.

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Прокуратура в свою чергу пообіцяла надати відео стрільби серед речових доказів. Серед інших підтверджень винуватості Савченко в поданні вказані – перетин лінії фронту в обхід офіційних пунктів пропуску.

Незв'язна історія, у якій змішані полонені, автобуси зброї, схиляння до державної зради, спецпризначенці і військові поки виглядає туманно. У поданні на двох десятках сторінок доказів обмаль. У депутатів цих доказів назбиралося майже 200 сторінок, які за два дні визначать – ходитиме Надія Савченко в Раду, чи в суд.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Зброя Верховна Рада Надія Савченко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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