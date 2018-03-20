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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Це може бути і рука Москви, – політолог про заяви Савченко

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Надія Савченко може бути агентом Кремля
Надія Савченко може бути агентом Кремля / ТСН

Звинувачення нардепа Надії Савченко та Володимира Рубана у підготовці низки гучних терактів може бути добре продуманою піар-акцією.

Таку думку висловив політолог, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, передає Gazeta.ua

"Не можна говорити однозначно. Це (дії Рубана і Савченко, – "24") може бути і рука Москви. Спеціально злили інформацію СБУ через власні канали про те, хто і коли буде перевозити зброю через кордон. Мета – посіяти конфлікт між ГУР та СБУ й посіяти недовіру до українського парламенту", – зазначив він.

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За словами Петренка, в офіційній версії не вистачає кількох моментів. Зокрема, великі теракти в Україні зовсім не вигідні Росії – це спровокує згуртування населення.

По-друге, сумніваюся, що сама Надія Савченко має спроможність налагодити контакти серед військових та розвідників. Дуже схоже на піар-акцію для підняття рейтингу Віктора Медведчука та самої Савченко,
– вважає політолог.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.

В четвер, 15 березня, до Верховної Ради передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Як відомо, 8 березня було затримано працівниками СБУ переговорника української сторони щодо обміну полоненими Володимира Рубана, коли він повертався з окупованої частини Донеччини з цілим арсеналом зброї, схованої у меблях.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Володимир Рубан Скандал Теракт
Джерело: 24 Канал
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