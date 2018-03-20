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НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Это может быть и рука Москвы, – политолог о заявлениях Савченко

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Надежда Савченко может быть агентом Кремля
Надежда Савченко может быть агентом Кремля / ТСН

Обвинение нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке ряда громких терактов может быть хорошо продуманной пиар-акцией.

Такое мнение выразил политолог, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает Gazeta.ua

"Нельзя говорить однозначно. Это (действия Рубана и Савченко, – "24") может быть и рука Москвы. Специально слили информацию СБУ через собственные каналы о том, кто и когда будет перевозить оружие через границу. Цель – посеять конфликт между ГУР и СБУ и посеять недоверие к украинскому парламенту", – отметил он.

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По словам Петренко, в официальной версии не хватает нескольких моментов. В частности, крупные теракты в Украине совсем не выгодны России – это спровоцирует сплочение населения.

Во-вторых, сомневаюсь, что сама Надежда Савченко имеет возможность наладить контакты среди военных и разведчиков. Очень похоже на пиар-акцию для поднятия рейтинга Виктора Медведчука и самой Савченко,
– считает политолог.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.

В четверг, 15 марта, в Верховную Раду передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Как известно, 8 марта был задержан работниками СБУ переговорщик украинской стороны по обмену пленными Владимир Рубан, когда он возвращался из оккупированной части Донетчины с целым арсеналом оружия, скрытым в мебели.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Владимир Рубан Теракт Скандал
Источник: 24 Канал
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