В чем проблема захода Ryanair в Украину: объяснение от Портникова

Приход лоукост-компании Ryanair в Украине имеет не только положительные стороны в виде новых рейсов. Компания, которая привыкла жестко вести бизнес, в Украине использует эти же модели, что в будущем приведет к уничтожению конкурентов.

"А дальше уже Ryanair предложит нам настоящие конкурентные цены", – высказался по этому поводу журналист Виталий Портников.

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По его словам, "такие гиганты, как Ryanair, действуют исключительно в своих, а не в наших интересах". В качестве примера он приводит тот факт, что во время первой попытки зайти на рынок "ирландцы требовали льгот и собирались стать компанией" пивного туризма ", как это уже произошло с ними в большинстве городов центральной Европы".

"И это точно было не для украинцев, а для классических пассажиров лоукоста с Британских островов. Не получилось. И теперь выбрана другая, гораздо более агрессивная бизнес-модель. Теперь "пивной туризм" в виде немногих рейсов из Лондона и Дублина сопровождает модель "такси для гастарбайтеров" –​ именно поэтому маршрутная сетка Ryanair наложена на маршрутную сетку Wizzair (рейс в Барселону – приветствие еще одному конкуренту, Vueling, чтобы и летом не лез). Таким образом, Ryanair в Украине занимается тем, чем он сейчас агрессивно занимается в Европе –​ уничтожением конкурентов. И, по-моему, Wizzair здесь имеет все шансы проиграть – и уйти не только с польского направления. А дальше уже Ryanair предложит нам настоящие конкурентные цены ", – отметил Виталий Портников.

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Следовательно, по мнению Портникова, удар Ryanair по конкурентам в Украине – это и удар по интересам в мире. А агрессивная политика компании не сосредоточена на интересах Украины или украинцев.

"Тем более когда можно нокаутировать под аплодисменты самой этой страны – какое это наслаждение! И с этой точки зрения Лири с его "такси для гастарбайтеров" – это как Путин с Крымом. Ребята завоевывают этот мир нагло и агрессивно, а мы верим, что их интересы сосредоточены на нашей бедной стране ", – подытожил журналист.