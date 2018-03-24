В чому проблема заходу Ryanair в Україну: пояснення від Портникова

Прихід лоукост-компанії Ryanair в Україну має не лише позитивні сторони у вигляді нових рейсів. Компанія, яка звикла жорстко вести бізнес, в Україні використає ці ж моделі, що в майбутньому призведе до знищення конкурентів.

"А далі вже Ryanair запропонує нам справжні конкурентні ціни", – висловився з цього приводу журналіст Віталій Портников.

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За його словами, "такі гіганти, як Ryanair, діють виключно у своїх, а не у наших інтересах". Як приклад він наводить той факт, що під час першої спроби зайти на ринок "ірландці вимагали пільг і збиралися стати компанією "пивного туризму", як це вже відбулося з ними у більшості міст центральної Європи".

"І це точно було не для українців, а для класичних пасажирів лоукоста з Британських островів. Не вдалося. І тепер обрано іншу, набагато агресивнішу бізнес-модель. Тепер "пивний туризм" у вигляді небагатьох рейсів з Лондона і Дубліну супроводжує модель "таксі для гастарбайтерів" – саме тому маршрутна сітка Ryanair накладена на маршрутну сітку Wizzair (рейс до Барселони – вітання ще одному конкуренту, Vueling, щоб і влітку не ліз). Таким чином, Ryanair в Україні займається тим, чим він зараз агресивно займається в Європі – знищенням конкурентів. І, як на мене, Wizzair тут має всі шанси програти – і піти не тільки з польського напрямку. А далі вже Ryanair запропонує нам справжні конкурентні ціни", – зазначив Віталій Портников.

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Відтак, на думку Портникова, удар Ryanair по конкурентах в Україні – це і удар по інтересах у світі. А агресивна політика компанії не зосереджена на інтересах України чи українців.

"Тим більш коли можна нокаутувати під оплески самої цієї держави – яка це насолода! І з цієї точки зору Лірі з його "таксі для гастарбайтерів" – це як Путін з Кримом. Хлопці завойовують цей світ нахабно і агресивно, а ми віримо, що їхні інтереси зосереджені на нашій бідній країні", – підсумував журналіст.