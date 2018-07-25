В Черкассах в страшном ДТП погибла семья полицейского: появилось видео (18+)

В сети опубликовали видео жуткого ДТП в Черкассах, в котором 24 июля погибла жена и 4-летний сын инспектора областного управления Национальной полиции.

Соответствующее видео опубликовало информационно-аналитическое агентство Крапива в Youtube.

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Как известно, во вторник, 24 июля, в Черкассах на перекрестке улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, в результате чего они погибли на месте аварии. Водители автомобиля, что повлек ДТП, скрылся с места происшествия.

Смертельное ДТП в Черкассах: видео 18+

Также, как пишет "Обозреватель", на момент трагедии правоохранитель, чья жена с сыном погибли в ДТП, находился неподалеку от места трагедии.

Узнав, что в аварию попала женщина с ребенком, мужчина начал звонить жене, но никто не отвечал. Вскоре полицейский узнал, что его жена и ребенок погибли,

– рассказал собеседник издания.

Кроме того, в пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что водитель BMW, который по предварительным данным спровоцировал аварию, задержан.

Ранее сообщалось, что водитель с места происшествия скрылся, а в салоне машины находился пассажир с признаками алкогольного опьянения.

"Выяснилось, что это не пассажир, а водитель. Его опознали очевидцы аварии. С места происшествия скрылся пассажир авто", – добавил собеседник.