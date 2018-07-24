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В Черкассах в страшном ДТП погибла женщина с ребенком: фото

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В Черкассах автомобиль насмерть сбил женщину с малолетним сыном
В Черкассах автомобиль насмерть сбил женщину с малолетним сыном / provce.ck.ua

Во вторник, 24 июля, в Черкассах автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним мальчиком, в результате чего они погибли на месте аварии.

Об этом сообщает местный сайт "Обо всем".

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"Авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского. Водитель BMW протаранил Fiat, который вылетел на тротуар, где в тот момент находилась мать с ребенком. Они погибли на месте ДТП", – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля, который повлек ДТП, скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, виновник аварии были в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что авто с этими номерами уже были в розыске.

Также сообщается, что погибшими оказалась семья участника АТО и полицейского.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.


Мать с маленьким сыном погибли в аварии в Черкассах


В Черкассах в ДТП погибли женщина и 6-летний мальчик

Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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