У Черкасах в страшній ДТП загинула жінка з дитиною: фото

У вівторок, 24 липня, в Черкасах автомобіль BMW на пішохідному переході збив жінку з 6-річним хлопчиком, в результаті чого вони загинули на місці аварії.

Про це повідомляє місцевий сайт "Про все".

Читайте також: У поліції назвали, скільки ДТП трапилось в Україні за перше півріччя 2018 року: шокуюча цифра

"Аварія сталася на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського. Водій BMW протаранив Fiat, який вилетів на тротуар, де в той момент перебувала мати з дитиною. Вони загинули на місці ДТП", – йдеться у повідомленні.

Водії автівки, що спричинила ДТП, втік з місця пригоди. За словами очевидців, винуватці аварії були у стані алкогольного сп'яніння. Згодом стало відомо, що авто з цими номерами вже було в розшуку.

Також повідомляється, що загиблими виявилася родина учасника АТО та поліцейського.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.



Мати з малим сином загинули в аварії у Черкасах