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У Черкасах в страшній ДТП загинула жінка з дитиною: фото

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У Черкасах автомобіль насмерть збив жінку з малолітнім сином
У Черкасах автомобіль насмерть збив жінку з малолітнім сином / provce.ck.ua

У вівторок, 24 липня, в Черкасах автомобіль BMW на пішохідному переході збив жінку з 6-річним хлопчиком, в результаті чого вони загинули на місці аварії.

Про це повідомляє місцевий сайт "Про все".

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"Аварія сталася на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського. Водій BMW протаранив Fiat, який вилетів на тротуар, де в той момент перебувала мати з дитиною. Вони загинули на місці ДТП", – йдеться у повідомленні.

Водії автівки, що спричинила ДТП, втік з місця пригоди. За словами очевидців, винуватці аварії були у стані алкогольного сп'яніння. Згодом стало відомо, що авто з цими номерами вже було в розшуку. 

Також повідомляється, що загиблими виявилася родина учасника АТО та поліцейського.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. 


Мати з малим сином загинули в аварії у Черкасах


У Черкасах у ДТП загинули жінка і 6-річний хлопчик

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Черкас Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 Канал
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