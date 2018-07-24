У поліції назвали, скільки ДТП трапилось в Україні за перше півріччя 2018 року: шокуюча цифра

За перше півріччя 2018 року в Україні зареєстрували більше 68 тисяч ДТП. В середньому за добу на дорогах країни помирають 7 людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За перше півріччя 2018 нами зареєстровано понад 68 тисяч ДТП. У цих ДТП постраждали майже 13 тисяч осіб. З цих 13-ти тисяч загинуло 1 237 осіб. Це, за усередненою статистикою, – 7 осіб на добу,

– зазначив правоохоронець.

Також Білошицький назвав головні причин аварій. Серед них: перевищення швидкості – 35%, порушення правил маневрування – 21%, порушення правил проїзду перехресть – 8%, порушення правил проїзду пішохідних переходів – 7%, недотримання дистанції – 7%, інші – 22%.

Проте, серед невтішної статистики, є і позитивні зрушення: у 2017 році середня смертність на дорозі становила 9 осіб на добу. У цьому році вона дещо знизилась.