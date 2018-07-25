У Черкасах в страшній ДТП загинула сім'я поліцейського: з'явилося відео (18+)

У мережі опублікували відео моторошної ДТП у Черкасах, в якій 24 липня загинула дружина та 4-річний син інспектора обласного управління Національної поліції.

Відповідне відео опублікувало інформаційно-аналітичне агентство Кропива в Youtube.

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Як відомо, у вівторок, 24 липня, в Черкасах на перехресті вулиць Чорновола та Чайковського автомобіль BMW збив жінку з дитиною на пішохідному переході, в результаті чого вони загинули на місці аварії. Водій автівки, що спричинила ДТП, втік з місця пригоди.

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Також, як пише "Обозреватель", на момент трагедії правоохоронець, чия дружина з сином загинули в ДТП, перебував неподалік місця трагедії.

Дізнавшись, що в аварію потрапила жінка з дитиною, чоловік почав дзвонити дружині, але ніхто не відповідав. Незабаром поліцейський дізнався, що його дружина і дитина загинули,

– розповів співрозмовник видання.

Окрім того, у прес-службі поліції Черкаської області повідомили, що водій BMW, який, за попередніми даними, спровокував аварію, затриманий.

Раніше повідомлялося, що водій з місця пригоди втік, а в салоні машини перебував пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння.

"З'ясувалося, що це не пасажир, а водій. Його впізнали очевидці аварії. З місця події втік пасажир авто", – додав співрозмовник.