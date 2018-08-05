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В Черкасской области депутаты запретили купаться в Днепре: известна причина

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Город Канев стоит на Днепре, но помыться здесь негде. В 25-тысячном городе власть запретила ходить на пляж. Все после того, как в июне 2017 года утонул ребенок. Потому что, мол, нет спасательных постов, поэтому лучше не рисковать. Хотя, те же депутаты в 2017 году на спасателей выделили деньги.

"Купаться запрещено" – на городском пляже в Каневе повсюду надписи с предупреждением. Однако пенсионерка Надежда Василега сюда приходит чуть ли не ежедневно. Объясняет – только так может спастись от жары.

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"Пляжа в Каневе нет, как вы видите, я не представляю как купаются люди, потому что это невозможно. Надо, чтобы была хотя бы какая-то служба, к примеру, спасатели на лодке, это уже такая большая проблема", – отметила отдыхающая.

На городском пляже запретили купаться после того как в июне здесь утонула девочка. Такое решение приняли местные депутаты. Поэтому 25-тысячный город на берегу Днепра посреди лета остался без официального места для купания.

"Хотим пойти отдохнуть, а нам запрещают просто купаться", – заявил отдыхающий Александр Салюк.

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Депутаты обосновали свое решение просто: на пляже отсутствуют спасательные посты. И в случае чего, утопленника не будет кому вытаскивать из воды. Местные жители возмущены: так как еще в прошлом году депутаты выделили 100 тысяч гривен на обустройство этого пляжа. За эти деньги должны были установить спасательный пост, укрепить береговую полосу и исследовать дно Днепра. Но ничего из этого так и не смогли сделать.

Спасатели же говорят: кроме их бригады, на берегу должны еще караулить водолазы с лодкой, потому что течение быстрое, и они сами могут не справиться.

Мы не водолазы, не можем постоянно патрулировать водные объекты,
– отметил заместитель начальника пожарно-спасательной части №10 Максим Пилипец.

Следовательно, пока не обустроят пляж – советуют воздержаться от водных процедур. Иначе купание превратится в игру в лотерею, где на кону жизнь. И прогнозируют, что это произойдет не ранее, чем в следующем году. Однако местные ждать не хотят, и на свой страх и риск продолжают купаться.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс отдых
Источник: 24 канал
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