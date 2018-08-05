На Черкащині депутати заборонили купатись в Дніпрі: відома причина

Місто Канів стоїть на Дніпрі, але покупатись тут ніде. У 25-тисячному місті, влада заборонила ходити на пляж. Усе після того, як у червні 2017 року втопилась дитина. Бо, мовляв, немає рятувальних постів, тому краще не ризикувати. Хоча, ті самі депутати у 2017 році на рятувальників виділили гроші.

"Купатися заборонено" – на міському пляжі в Каневі повсюди написи з попередженням. Проте ненсіонерка Надія Василега сюди приходить ледь не щодня. Пояснює – лише так може врятуватися від спеки.

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"Пляжу в Каневі немає, як ви бачите, я не уявляю як купаються люди, бо це не можливо. Треба, щоб була хоча б якась служба, до прикладу, рятувальники на човні, це вже така велика проблема", – зазначила відпочивальниця.

На міському пляжі заборонили купатися після того як в черні тут втопилася дівчинка. Таке рішення прийняли місцеві депутати. Тож 25-тисячне місто на березі Дніпра посеред літа опинилось без офіційного місця для купання.

"Хочемо піти відпочити, а нам забороняють просто купатися", – заявив відпочивальник Олександр Салюк.

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Депутати обгрунтували своє рішення просто: на пляжі відсутні рятувальні пости. І в разі чого, потопельника не буде кому витягувати з води. Місцеві жителі обурені: адже ще минулого року депутати виділили 100 тисяч гривень на облаштування цього пляжу. За ці гроші мали встановити рятувальний пост, укріпити берегову смугу та дослідити дно Дніпра. Але нічого з цього так і не спромоглись зробити.

Рятувальники ж кажуть: окрім їхньої бригади, на березі мають ще чатувати водолази з човном, боо швидка течія, і вони самі можуть не впоратися.

Ми не водолази, не можемо постійно патрулювати водні об’єкти,

– наголосив заступник начальника пожежно-рятувальної частини №10 Максим Пилипець

Відтак, поки не облаштують пляж – радять утриматися від водних процедур. Інакше купання перетвориться в гру в лотерею, де на кону життя. І прогнозують, що це станеться не раніше, ніж наступного року. Проте місцеві чекати не хочуть, і на свій страх та ризик продовжують купатись.