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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Чернигове водитель из-за драки в маршрутке врезался в электроопору

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Потасовка с водителем привела к ДТП
Потасовка с водителем привела к ДТП / nv.ua

В Чернигове произошла авария с маршрутным такси, в результате которой пострадали 5 человек. Один из пассажиров начал с водителем транспортного средства драку. Водитель из-за пинков мужчины врезался в электроопору.

Об этом информирует пресс-центр Национальной полиции в Черниговской области.

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Как пояснил полиции водитель маршрутки, один из пассажиров потребовал, чтобы водитель остановил транспорт в неустановленном месте. После полученного отказа мужчина начал потасовку с водителем, в результате чего тот не справился с управлением и совершил наезд на придорожную электроопору,
– говорится в сообщении.

Пятерых пассажиров транспортного средства доставили в больницы города с травмами различных степеней тяжести.

Пассажир, который начал с водителем драку, скрылся с места происшествия. Сейчас полиция пытается установить его личность.

Виновнику ДТП грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Чернигова Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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