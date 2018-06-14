У Чернігові водій через бійку у маршрутці врізався в електроопору

В Чернігові сталася автопригода із маршрутним таксі, внаслідок якої постраждали 5 осіб. Один із пасажирів розпочав із водієм транспортного засобу бійку. Водій через стусани чоловіка врізався в електроопору.

Про це інформує прес-центр Національної поліції у Чернігівській області.

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Як пояснив поліції водій маршрутки, один з пасажирів забажав, щоб водій зупинив транспорт у невстановленому місці. Після отриманої відмови чоловік почав штовханину з водієм, в результаті чого той не впорався з керуванням та здійснив наїзд на придорожню електроопору,

– йдеться у повідомленні.

П'ятьох пасажирів транспортного засобу доправили до лікарень міста із травмами різних ступенів важкості.

Пасажир, який розпочав із водієм бійку, зник із місця події. Наразі поліція намагається встановити його особу.

Винуватцю ДТП загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.