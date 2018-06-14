17:27
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Чернігові водій через бійку у маршрутці врізався в електроопору

449 Читать новость на русском
Штовханина із водієм призвела до ДТП
Штовханина із водієм призвела до ДТП / nv.ua

В Чернігові сталася автопригода із маршрутним таксі, внаслідок якої постраждали 5 осіб. Один із пасажирів розпочав із водієм транспортного засобу бійку. Водій через стусани чоловіка врізався в електроопору.

Про це інформує прес-центр Національної поліції у Чернігівській області.

Читайте також: Авто нардепа Шахова потрапило у серйозну ДТП на Полтавщині: фото

Як пояснив поліції водій маршрутки, один з пасажирів забажав, щоб водій зупинив транспорт у невстановленому місці. Після отриманої відмови чоловік почав штовханину з водієм, в результаті чого той не впорався з керуванням та здійснив наїзд на придорожню електроопору,
– йдеться у повідомленні.

П'ятьох пасажирів транспортного засобу доправили до лікарень міста із травмами різних ступенів важкості.

Пасажир, який розпочав із водієм бійку, зник із місця події. Наразі поліція намагається встановити його особу.

Винуватцю ДТП загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на термін до двох років, або арешт на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернігова Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук