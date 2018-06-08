В Чернобыльской зоне снова возник пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области произошло новое возгорание сухой травы на площади около 1 гектара, пожар локализован.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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"8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 45 человек. В готовности находятся пожарные самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.

Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС – без изменений. Любая угроза персонала ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует,

– добавили в ведомстве.

Напомним, крупный пожар в Чернобыльской зоне вблизи ЧАЭС возник утром 5 июня и охватил территории на площади около 10 гектаров.