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У Чорнобилі знову виникла пожежа

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У Чорнобильській зоні сталася нова пожежа
У Чорнобильській зоні сталася нова пожежа / Фото з відкритих джерел

У Чорнобильській зоні відчуження в Київській області сталося нове загорання сухої трави на площі близько 1 гектара, пожежу локалізували.

Про це повідомила прес-служба Державної інспекції з ядерного регулювання України з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

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"8 червня о 13:17 у зоні відчуження та безумовного відселення поблизу села Копачі сталося займання сухої підстилки на площі близько 1 га. Станом на 14:04 пожежу локалізовано на площі 0,8 га", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 45 осіб. У готовності перебувають пожежні літак Ан-32П і вертоліт МІ-8.

Радіаційний фон на майданчику ДСП ЧАЕС – без змін. Будь-яка загроза персоналу ядерних установок ДСП ЧАЕС на даний момент відсутня,
– додали у відомстві.

Нагадаємо, масштабна пожежа в Чорнобильській зоні поблизу ЧАЕС виникла вранці 5 червня і охопила території на площі близько 10 гектарів.

Теги: Новини України Пожежа Чорнобиль ДСНС
Джерело: 24 Канал
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