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      В Черновцах восстановят движение троллейбусов: кто сможет ездить на них

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      Движение электротранспорта в Черновцах восстановят 19 марта. Однако им смогут пользоваться только сотрудники Нацполиции, ГСЧС, медики и сотрудники коммунальных предприятий.

      О том, что в городе вновь будут курсировать троллейбусы, сообщил в фейсбуке мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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      По словам мэра, троллейбусы будут курсировать по городу в режиме специальных перевозок.

      Будут работать троллейбусы, они будут соответствующим образом маркированы и будут перевозить определенные категории людей,
      – отметил Каспрук.

      Кто сможет ездить на троллейбусах:

      • работники медицинских учреждений;
      • полицейские;
      • работники ГСЧС;
      • сотрудники коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города – водоканал, теплокоммунэнерго и другие.

      Мэр Черновцов также обратился к людям, которые смогут пользоваться электротранспортом. "Первое – допуск к троллейбусам только при наличии средств защиты, прежде всего маски. А также иметь при себе служебное удостоверение", – добавил Каспрук.

      Кроме того, мэр отметил, что 19 марта горсовет получит из печати специальные номерные проезные, которые раздадут этим работникам. Также власти решают вопрос подвоза из сел и городов Буковины работников городских и областных больниц.

      Алексей Каспрук о работе электротранспорта в Черновцах: смотрите видео

      Обратите внимание! С 18 марта в Черновцах полностью прекратили курсировать все маршрутки и троллейбусы.

      Коронавирус в Черновцах: основное

      • 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса.
      • После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.
      • Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок – "Калиновский".
      • 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
      • Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Полиция Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов ГСЧС Транспорт
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