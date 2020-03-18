В Черновцах восстановят движение троллейбусов: кто сможет ездить на них

Движение электротранспорта в Черновцах восстановят 19 марта. Однако им смогут пользоваться только сотрудники Нацполиции, ГСЧС, медики и сотрудники коммунальных предприятий.

О том, что в городе вновь будут курсировать троллейбусы, сообщил в фейсбуке мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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По словам мэра, троллейбусы будут курсировать по городу в режиме специальных перевозок.

Будут работать троллейбусы, они будут соответствующим образом маркированы и будут перевозить определенные категории людей,

– отметил Каспрук.

Кто сможет ездить на троллейбусах:

работники медицинских учреждений;

полицейские;

работники ГСЧС;

сотрудники коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города – водоканал, теплокоммунэнерго и другие.

Мэр Черновцов также обратился к людям, которые смогут пользоваться электротранспортом. "Первое – допуск к троллейбусам только при наличии средств защиты, прежде всего маски. А также иметь при себе служебное удостоверение", – добавил Каспрук.

Кроме того, мэр отметил, что 19 марта горсовет получит из печати специальные номерные проезные, которые раздадут этим работникам. Также власти решают вопрос подвоза из сел и городов Буковины работников городских и областных больниц.

Алексей Каспрук о работе электротранспорта в Черновцах: смотрите видео

Обратите внимание! С 18 марта в Черновцах полностью прекратили курсировать все маршрутки и троллейбусы.

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3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса.

После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.

Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок – "Калиновский".

17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.

Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.