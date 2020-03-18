В Черновцах восстановят движение троллейбусов: кто сможет ездить на них
Движение электротранспорта в Черновцах восстановят 19 марта. Однако им смогут пользоваться только сотрудники Нацполиции, ГСЧС, медики и сотрудники коммунальных предприятий.
О том, что в городе вновь будут курсировать троллейбусы, сообщил в фейсбуке мэр Черновцов Алексей Каспрук.
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По словам мэра, троллейбусы будут курсировать по городу в режиме специальных перевозок.
Будут работать троллейбусы, они будут соответствующим образом маркированы и будут перевозить определенные категории людей,
– отметил Каспрук.
Кто сможет ездить на троллейбусах:
- работники медицинских учреждений;
- полицейские;
- работники ГСЧС;
- сотрудники коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города – водоканал, теплокоммунэнерго и другие.
Мэр Черновцов также обратился к людям, которые смогут пользоваться электротранспортом. "Первое – допуск к троллейбусам только при наличии средств защиты, прежде всего маски. А также иметь при себе служебное удостоверение", – добавил Каспрук.
Кроме того, мэр отметил, что 19 марта горсовет получит из печати специальные номерные проезные, которые раздадут этим работникам. Также власти решают вопрос подвоза из сел и городов Буковины работников городских и областных больниц.
Алексей Каспрук о работе электротранспорта в Черновцах: смотрите видео
Обратите внимание! С 18 марта в Черновцах полностью прекратили курсировать все маршрутки и троллейбусы.
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