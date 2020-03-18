У Чернівцях відновлять рух тролейбусів: хто зможе ними їздити
Рух електротранспорту у Чернівцях відновлять 19 березня. Однак ним зможуть користуватися лише працівники Нацполіції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств.
Про те, що в місті знову курсуватимуть тролейбуси, повідомив у фейсбуці міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
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За словами мера, тролейбуси курсуватимуть містом у режимі спеціальних перевезень.
Будуть працювати тролейбуси, вони будуть відповідним чином марковані та перевозитимуть певні категорії людей,
– зазначив Каспрук.
Хто зможе їздити тролейбусами:
- працівників медичних установ;
- поліцейські;
- працівники ДСНС;
- співробітники комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста – водоканал, теплокомуненерго та інші.
Мер Чернівців також звернувся до людей, які матимуть можливість користуватись електротранспортом. "Перше – допуск до тролейбусів лише за наявності засобів захисту, насамперед маски. А також мати при собі службове посвідчення", – додав Каспрук.
Крім того, мер зазначив, що 19 березня міськрада отримає з друку спеціальні номерні спецпроїзні, які роздадуть цим працівникам. Також влада вирішує питання довезення із сіл та міст Буковини працівників міських та обласних лікарень.
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Зверніть увагу! Від 18 березня у Чернівцях повністю припинили курсувати усі маршрутки та тролейбуси.
Коронавірус у Чернівцях: основне
- 3 березня у Чернівцях зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу.
- Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри.
- Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
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- Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.