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      У Чернівцях відновлять рух тролейбусів: хто зможе ними їздити

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      У Чернівцях відновлять рух тролейбусів / molbuk.ua

      Рух електротранспорту у Чернівцях відновлять 19 березня. Однак ним зможуть користуватися лише працівники Нацполіції, ДСНС, медики та співробітники комунальних підприємств.

      Про те, що в місті знову курсуватимуть тролейбуси, повідомив у фейсбуці міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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      За словами мера, тролейбуси курсуватимуть містом у режимі спеціальних перевезень.

      Будуть працювати тролейбуси, вони будуть відповідним чином марковані та перевозитимуть певні категорії людей,
      – зазначив Каспрук.

      Хто зможе їздити тролейбусами:

      • працівників медичних установ;
      • поліцейські;
      • працівники ДСНС;
      • співробітники комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста – водоканал, теплокомуненерго та інші.

      Мер Чернівців також звернувся до людей, які матимуть можливість користуватись електротранспортом. "Перше – допуск до тролейбусів лише за наявності засобів захисту, насамперед маски. А також мати при собі службове посвідчення", – додав Каспрук.

      Крім того, мер зазначив, що 19 березня міськрада отримає з друку спеціальні номерні спецпроїзні, які роздадуть цим працівникам. Також влада вирішує питання довезення із сіл та міст Буковини працівників міських та обласних лікарень.

      Олексій Каспрук про роботу електротранспорту в Чернівцях: дивіться відео

      Зверніть увагу! Від 18 березня у Чернівцях повністю припинили курсувати усі маршрутки та тролейбуси.

      Коронавірус у Чернівцях: основне

      • 3 березня у Чернівцях зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу. 
      • Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри.
      • Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
      • 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.
      • Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.

      Симптоми коронавіру
      Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Поліція Карантин в Україні 2020 Новини Чернівців ДСНС Транспорт
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