В Черновцах вводят обязательный масочный режим и другие ограничения

Из-за новых случаев заражения коронавирусом в Черновцах усиливают карантин. В частности, с 23 марта вводят обязательный масочный режим. А детям до 14 лет запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых.

О жестком режиме карантина в Черновцах в своем видеообращении в фейсбуке сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Обратите внимание Городской глава Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение

По его словам, обязательный масочный режим вводят с понедельника, 23 марта.

Мы будем контролировать, чтобы на рынки, в супермаркеты и небольшие магазины не пускали посетителей, у которых нет средств индивидуальной защиты,

– отметил Каспрук.

Маски можно купить или сделать самостоятельно. Мэр также добавил, что черновицкие предприятия легкой промышленности начинают пошив масок. "Мы делаем все возможное, для того, чтобы обеспечить черновчан этими средствами защиты", – добавил мэр.

Кроме того, детям до 14 лет запретили появляться в городе без сопровождения родителей. Мэр напомнил, что карантин – это не каникулы. Дети могут выходить из дома только для посещения врача или других важных обстоятельств. Ведь есть очень высокая вероятность заразиться коронавирусом.

В городе также прекращают все ремонтные и строительные работы до 3 апреля.

Видеообращение мэра Черновцов Алексея Каспрука

Что известно о коронавирусе на Буковине

Именно в Черновцах 3 марта зафиксировали первый случай заражения . К счастью, мужчина уже выздоровел.

. К счастью, мужчина уже выздоровел. После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок – "Калиновский".

17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.

Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской областях режим чрезвычайной ситуации .

. С 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.

По состоянию на 21 марта из 41 клинически подтвержденного случая коронавируса в Украине 25 – в Черновицкой области.