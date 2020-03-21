У Чернівцях вводять обов’язковий масковий режим й інші обмеження

Через нові випадки зараження коронавірусом у Чернівцях посилюють карантин. Зокрема, з 23 березня вводять обов’язковий масковий режим. А дітям до 14 років заборонили виходити надвір без супроводу дорослих.

Про жорсткіший режим карантину у Чернівцях у своєму відеозверненні у фейсбуці повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук.

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За його словами, обов'язковий масковий режим вводять з понеділка, 23 березня.

Ми будемо контролювати, щоб на ринки, у супермаркети та невеликі магазини не допускали відвідувачів, які не мають засоби індивідуального захисту,

– зазначив Каспрук.

Маски можна купити або зробити власноруч. Мер також додав, що чернівецькі підприємства легкої промисловості починають пошиття масок. "Ми робимо все можливе, для того, щоб забезпечити чернівчан цими засобами захисту ", – додав мер.

Крім того, дітям до 14 років заборонили з'являтися в місті без супроводу батьків. Міський голова нагадав, що карантин кіт – це не канікули. Діти можуть виходити з дому лише для відвідування лікаря або за інших важливих обставин. Адже є дуже висока ймовірність заразитися коронавірусом.

Крім цього, у місті припиняють всі ремонтні та будівельні роботи до 3 квітня.

Відеозвернення мера Чернівців Олексія Каспрука

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Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження . На щастя, чоловік вже одужав.

. На щастя, чоловік вже одужав. Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".

Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський". 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.

Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.

Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.

Станом на 21 березня з 41 клінічно підтвердженого випадку коронавірусу в Україні 25 – в Чернівецькій області.