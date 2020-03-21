Міський голова Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан

Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента, прем’єр-міністра і секретаря РНБО. Просить ввести на території області надзвичайний стан після нових зафіксованих випадків коронавірусу в регіоні.

Кількість хворих буде тільки зростати. Про це у своєму відеозверненні заявив голова міської ради Чернівців Олексій Каспрук.

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За його словами, в області необхідно посилити заходи контролю над ситуацією. А це можна зробити, ввівши надзвичайний стан.

Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом,

– зазначив Каспрук.

Свої слова мер Чернівців адресував президенту, прем’єр-міністру і секретарю РНБО.

До слова, за добу 20 березня у Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан: відеозвернення

Що відомо про коронавірус на Буковині

Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження . На щастя, чоловік вже одужав.

. На щастя, чоловік вже одужав. Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".

Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський". 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.

Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.

Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.

Станом на 21 березня з 41 клінічно підтвердженого випадку коронавірусу в Україні 25 – в Чернівецькій області.