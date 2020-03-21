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      Міський голова Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан

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      Мер Чернівців просить ввести надзвичайний стан в області / shpalta.media

      Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента, прем’єр-міністра і секретаря РНБО. Просить ввести на території області надзвичайний стан після нових зафіксованих випадків коронавірусу в регіоні.

      Кількість хворих буде тільки зростати. Про це у своєму відеозверненні заявив голова міської ради Чернівців Олексій Каспрук.

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      За його словами, в області необхідно посилити заходи контролю над ситуацією. А це можна зробити, ввівши надзвичайний стан.

      Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом,
      – зазначив Каспрук.

      Свої слова мер Чернівців адресував президенту, прем’єр-міністру і секретарю РНБО.

      До слова, за добу 20 березня у Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

      Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан: відеозвернення

      Що відомо про коронавірус на Буковині

      • Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження. На щастя, чоловік вже одужав.
      • Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
      • 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.
      • Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.
      • Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.
      • Станом на 21 березня з 41 клінічно підтвердженого випадку коронавірусу в Україні 25 – в Чернівецькій області.

      Симптоми коронавіру
      Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Денис Шмигаль РНБО Володимир Зеленський Надзвичайний стан Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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