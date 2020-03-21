Міський голова Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан
Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента, прем’єр-міністра і секретаря РНБО. Просить ввести на території області надзвичайний стан після нових зафіксованих випадків коронавірусу в регіоні.
Кількість хворих буде тільки зростати. Про це у своєму відеозверненні заявив голова міської ради Чернівців Олексій Каспрук.
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За його словами, в області необхідно посилити заходи контролю над ситуацією. А це можна зробити, ввівши надзвичайний стан.
Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавірусом,
– зазначив Каспрук.
Свої слова мер Чернівців адресував президенту, прем’єр-міністру і секретарю РНБО.
До слова, за добу 20 березня у Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.
Мер Чернівців просить ввести в області надзвичайний стан: відеозвернення
Що відомо про коронавірус на Буковині
- Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження. На щастя, чоловік вже одужав.
- Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
- 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.
- Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.
- Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.
- Станом на 21 березня з 41 клінічно підтвердженого випадку коронавірусу в Україні 25 – в Чернівецькій області.