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      Городской голова Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение

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      Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО. Просит ввести на территории области чрезвычайное положение после новых зафиксированных случаев коронавируса в регионе.

      Количество больных будет только расти. Об этом в своем видеообращении заявил председатель городского совета Черновцов Алексей Каспрук.

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      По его словам, в области необходимо усилить меры контроля над ситуацией. А это можно сделать, введя чрезвычайное положение.

      Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональной власти, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом,
      – отметил Каспрук.

      К слову, за сутки 20 марта в Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев коронавируса.

      Мэр Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение: видеообращение

      Что известно о коронавирусе на Буковине

      • Именно в Черновцах 3 марта зафиксировали первый случай заражения. К счастью, мужчина уже выздоровел.
      • После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок "Калиновский".
      • 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
      • Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.
      • 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.
      • По состоянию на 21 марта из 41 клинически подтвержденного случая коронавируса в Украине 25 – в Черновицкой области.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль СНБО Владимир Зеленский Чрезвычайное положение Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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