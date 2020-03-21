Городской голова Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение

Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО. Просит ввести на территории области чрезвычайное положение после новых зафиксированных случаев коронавируса в регионе.

Количество больных будет только расти. Об этом в своем видеообращении заявил председатель городского совета Черновцов Алексей Каспрук.

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По его словам, в области необходимо усилить меры контроля над ситуацией. А это можно сделать, введя чрезвычайное положение.

Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональной власти, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом,

– отметил Каспрук.

К слову, за сутки 20 марта в Черновицкой области зафиксировали 10 новых случаев коронавируса.

Мэр Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение: видеообращение

Что известно о коронавирусе на Буковине

Именно в Черновцах 3 марта зафиксировали первый случай заражения . К счастью, мужчина уже выздоровел.

. К счастью, мужчина уже выздоровел. После этого в городе ввели ограничения . Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок "Калиновский".

. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры. Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок "Калиновский". 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.

Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации .

. 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт. А улицы города ежедневно дезинфицируют.

По состоянию на 21 марта из 41 клинически подтвержденного случая коронавируса в Украине 25 – в Черновицкой области.