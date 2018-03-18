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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты выборов президента России

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В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты выборов президента России
В ЦИК рассказали, когда будут известны предварительные результаты выборов президента России / ria.ru

Все избирательные комиссии на территории России приступили к подсчету голосов избирателей по итогам голосования на выборах президента России.

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Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила, что предварительные результаты выборов президента России станут известны уже в 2 или 3 часа ночи.

Напомним, уже появились данные экзит-поллов, то есть опроса на выходе с избирательных участков. Так, больше всего голосов получил действующий хозяин Кремля Владимир Путин, который был самовыдвиженцем.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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